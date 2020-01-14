Кучма перечислил условия мира в Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что выполнению политической части минских соглашений должно предшествовать обеспечение безопасности в Донбассе. Об этом сообщают «Новости Донбасса».
«Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей», — перечислил Кучма условия наступления мира в регионе.
При этом бывший президент Украины обсудил со спецпредставителем главы ОБСЕ в стране Хайди Грау повестку первого дня заседания ТКГ в нынешнем году, которое состоится в четверг, 16 января. Стороны отметили важность обмена пленными и удерживаемыми лицами, которое состоялось в конце декабря 2019 года.
14 января украинское командование обвинило специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в Донбассе в предоставлении недостоверной информации. Это произошло после опубликования отчета, в котором наблюдатели зафиксировали нахождение украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» на линии соприкосновения. По оценке представителей СММ, это противоречит минским соглашениям.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.