На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.

Министр рассказал о готовности страны найти альтернативу минским соглашениям, например, ввести международных миротворцев. Однако, по его словам, это не означает выход из соглашений и большинство украинцев очень рады обмену пленными в рамках этой стратегии.

Пристайко отметил, что Украина откажется от договоренностей в случае, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях не будут проведены выборы. По его словам, причиной также может стать длящееся слишком долго разведение войск.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус. 9 декабря 2019 года в Париже впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца 2019 года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!