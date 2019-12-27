Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью немецкому порталу RND.
«Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут», — сказал министр иностранных дел Украины. При этом, комментируя получение отказа от правительства Германии, Пристайко не уточнил, когда Киев подавал соответствующий запрос.
«Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины», — добавил министр.
Он подчеркнул, что сейчас речь идет о выживании Украины как государства. «Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерть людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, но их, к сожалению, с каждым днем становится больше», — сказал Пристайко.
21 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны объемом 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год. В частности, на военную помощь Украине будут направлены 300 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне намерились выделить деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками.
Ранее Пристайко заявил, что Украине необходимы противоракетные системы, новые военные корабли и радары. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев планирует получить оружие от стран Запада.
В марте стало известно, что за последние пять лет Киев получил от Вашингтона около 1,3 миллиарда долларов на развитие армии.