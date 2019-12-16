Украинский министр рассказал о необходимом стране оружии

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какое оружие необходимо стране. Его слова приводит агентство УНИАН.

Министр сообщил, что необходимые системы Киев планирует получить от стран Запада. Среди них он перечислил противоракетные системы, новые военные корабли и радары.

Также, по словам Пристайко, украинская сторона рассчитывает, что западные союзники поделятся с ней разведданными и закрытыми системами связи. «Нам нужно все — этот перечень известен и нашим партнерам. В процессе переговоров мы просто пытаемся выбрать, что имеет наибольший приоритет», — подчеркнул он.

В конце ноября стало известно, что первые меры по приостановке военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

В августе Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, расходуются ли выделенные средства в интересах Вашингтона или разворовываются. Он также выразил неудовольствие тем, что страны ЕС не поставляют украинцам оружие. В октябре американский лидер разморозил военную помощь Украине и сообщил, что сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана.

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