Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине

Американский лидер Дональд Трамп высказался о недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава США уличил Европу в том, что помощь Киеву оказывает только Вашингтон. «Я постоянно спрашиваю: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они самые большие бенефициары» — отметил он.

Трамп также подчеркнул, что демократы никогда не говорят об этом «на своих липовых слушаниях».

8 декабря министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине. Глава Пентагона заявил, что администрация США будет учитывать, ведется ли на Украине борьба с коррупцией. «Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как ее (помощь — прим. «Ленты.ру») использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — сказал Эспер.

В конце ноября стало известно, что первые меры по приостановке военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора аТрампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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