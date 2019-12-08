США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Пентагона заявил, что администрация США будет учитывать, ведется ли на Украине борьба с коррупцией. «Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как ее (помощь — прим. «Ленты.ру») использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — сказал Эспер.

Министр также подтвердил, что Киев скоро получит очередной транш. По его словам, общая сумма составит порядка 250 миллионов долларов.

В конце ноября стало известно, что первые меры по приостановке военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

В августе Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, расходуются ли выделенные средства в интересах Вашингтона или разворовываются. Он также выразил неудовольствие тем, что страны ЕС не поставляют украинцам оружие. В октябре американский лидер разморозил военную помощь Украине и сообщил, что сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана.

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