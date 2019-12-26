Украина договорилась с США о закупках Javelin

Украинские власти заключили с США контракты на поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«В течение четвертого квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

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По его словам, в 2019 году оборонное ведомство реализовало три контракта. «Два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставке. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения (...), а также зарубежных производителей и поставщиков», — отметил он.

Петренко добавил, Минобороны Украины также заказывает аналогичные ракетные комплексы украинского производителя.

В то же время в посольстве Украины в США заявили, что соглашение о поставках Javelin является первым масштабным контрактом прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Киевом и Вашингтоном.

«Для Украины это огромный шаг вперед, которому предшествовал уход от старой системы, запрещавшей Минобороны Украины напрямую покупать вооружение и технику у иностранных государств. Теперь эти изменения расширят наши возможности для укрепления военно-технического и оборонного потенциала государства», — сообщили в посольстве, поблагодарив американских партнеров за реформирование украинской системы безопасности и укрепление позиций Украины.

2 октября стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу партии противотанковых ракетных систем Javelin Украине на 39 миллионов долларов. При этом данная продажа не включена в разрешенную Конгрессом военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.

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