США раскрыли надежность украинских Javelin

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Надежность противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin превышает 94 процента, утверждает в Twitter один из его разработчиков — американская Raytheon.

«Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств», — говорится в сообщении на сайте компании.

Там же отмечается, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

В сентябре стало известно, что FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию ​​PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии Соединенных Штатов.

В апреле 2018 года Украина от США получила 35 комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним.

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