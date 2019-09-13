США испытали «убийцу» русских солдат

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию ​​PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии Соединенных Штатов, сообщает Defence Blog.

Согласно изданию, команда на выпуск ракеты отдавалась дистанционно (посредством защищенной радиосвязи без непосредственного присутствия оператора на месте пуска), что подтвердило совместимость используемого в тесте оборудования. Назначением подобной системы называется сохранение жизней солдат в бою с противником.

Breaking Defense, описывая гипотетический сценарий применения FGM-148 Javelin в составе Titan, утверждает, что в случае наступления России на Прибалтику, якобы предполагающего наступление российских танков Т-90 на Латвию, использование связки FGM-148 Javelin и Titan позволит минимизировать человеческие жертвы. «Открывающиеся тактические возможности должны дать армейским планировщикам достаточно пищи для размышлений — а русским, возможно, повод для осторожности», — заключает издание.

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В феврале The Drive написало, что американский колесный бронетранспортер (БТР) XM1296 IAV (Interim Armored Vehicle) Stryker, получающий FGM-148 Javelin, оказался уязвим для хакерских атак. В апреле 2018 года Украина от США получила 35 комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним.

Производителями FGM-148 Javelin выступают американские компании Raytheon и Lockheed Martin. PROTECTOR CROWS разработан норвежской Kongsberg. Titan создан британской QinetiQ и эстонской Milrem Robotics.

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