В НАТО завершили создание «Черного шершня»

Система, позволяющая напрямую транслировать данные с камер миниатюрных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) PD-100 Black Hornet («Черный шершень») в оружейные комплексы, готова к выходу на рынок вооружений, пишет Defense News.

В настоящее время, отмечает издание, полный комплект включает четыре дрона, два из которых могут выполнять разведку, а остальные — находиться на подзарядке. Подобный комплекс, управляемый дистанционно, предлагается устанавливать на боевую технику, в том числе беспилотную. Радиус действия Black Hornet планируется увеличить до 3000 метров.

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Комплект PD-100 Black Hornet был продемонстрирован на мероприятии Defence & Security Equipment International (DSEI) Exhibition 2019 в Лондоне (Великобритания).

В октябре 2014 года была представлена круглосуточная версия PD-100 Black Hornet.

Black Hornet разработан норвежской компанией Prox Dynamics. В длину БПЛА достигает десяти сантиметров. Масса — менее 20 граммов. Скорость перемещения — до 20 километров в час. Радиус действия Black Hornet составляет 2000 метров.

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