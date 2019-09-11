Врагов России найдут по номеру телефона и расстреляют

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РЭБ РБ-341В «Леер-3»

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В «Леер-3» сможет найти противника по сигналу сотового телефона и в режиме реального времени навести на него ударные средства. Соответствующая техника прошедшим летом была опробована на полигонах в Оренбургской области и Таджикистане, пишут «Известия».

Газета напоминает, что РБ-341В «Леер-3» включает три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Орлан-10» и пункт управления на высокопроходимом грузовике КамАЗ-5350. Собранная комплексом информация поступает в автоматизированную систему управления войсками, к которой подключены артиллеристы, летчики и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов.

«Действует новая армейская система достаточно просто. Аппаратура, установленная на беспилотники, дистанционно подключается к базовой станции и перехватывает поток информации. В случае если мобильный телефон включен, его местоположение с точностью до нескольких метров можно будет узнать сразу же — по номеру», — сказал гендиректор компании Telecom Daily Денис Кусков.

Издание отмечает, что от обнаружения цели до огневого налета пройдут «считанные минуты». «Особенно востребованы новые возможности средств РЭБ будут во время локальных конфликтов. Надо отметить, что элементы ударной системы ранее были опробованы в Сирии», — уточнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В июле 2018 года полковник армии США Брайан Салливан заявил, что находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России. В июне тот же военный сказал, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

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