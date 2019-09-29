В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.

Американский журнал уверяет, что в конфликте на юго-востоке Украины участвуют российские военные, техника которых может столкнуться с ПТРК. В публикации отмечается, что FGM-148 Javelin способен уничтожить, например, танки Т-90 и Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

«Правильное использование, а Javelin очень прост в использовании, может означать уничтожение десятков бронированных машин, если российские войска снова развернутся на запад. Это может привести к череде унизительных, деморализующих поражений российских войск и их доверенных лиц», — утверждает издание.

Ранее в сентябре военный атташе посольства Украины в США полковник Андрей Ординович сообщил, что уровень поражения украинских подразделений после оснащения американскими радиолокационными станциями (РЛС) AN/TPQ-53 снизился с 47 до 18 процентов. В том же месяце в Raytheon заявили, что надежность FGM-148 Javelin превышает 94 процента.

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Также в сентябре стало известно, что FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию ​​PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии США.

В апреле 2018 года Украина от США получила 35 комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. Президент Украины Владимир Зеленский в июльском разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявлял, что Киев готов приобрести дополнительную партию Javelin.

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