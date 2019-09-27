Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53

Уровень поражения украинских подразделений после оснащения американскими радиолокационными станциями (РЛС) AN/TPQ-53 снизился с 47 до 18 процентов, передает Defense News оценку военного атташе посольства Украины в США полковника Андрея Ординовича.

Издание, ссылаясь на украинского представителя, пишет, что после того, как Украина получила от США противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, «российские танки и бронетранспортеры, которые когда-то действовали с разрушительной безнаказанностью, отступили».

Материалы по теме США признали провал MIM-104 Patriot Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»

Согласно Defense News, Вашингтон, наблюдая за военными действиями в Грузии, Украине и Сирии, получил прекрасную возможность поучиться на современных способах войны, которые якобы ведет Россия.

Ранее в сентябре американская компания Raytheon надежность FGM-148 Javelin оценила в 94 процента и более.

AN/TPQ-53 производства американской компании Lockheed Martin способна отслеживать на малой дальности источники минометной и артиллерийской атаки. В 2015 году Украина получила от США 20 таких РЛС, предположительно, в варианте с урезанной функциональностью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!