Улучшенный «Оникс» станет «убийцей» авианосцев

Дальность модернизированных сверхзвуковых универсальных противокорабельных ракет П-800 «Оникс» («Оникс-М») составляет 800 километров, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно первому собеседнику, обновленная «ракета оборудована усовершенствованной системой управления и сможет с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели», а также отличается повышенной защищенностью от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Второй источник добавил, что летно-конструкторские испытания «Оникс-М» были запланированы на первую декаду сентября на морском полигоне Северного флота (в акватории Баренцева моря), «однако пуски выполнены не были из-за необходимости дополнительных проверок опытных образцов изделия», в результате чего подобные тесты ракеты начнутся в ближайшие один-два месяца. Также собеседник рассказал, что «Оникс-М», подобно «Оникс», может оснащаться обычной или ядерной боеголовкой, а массо-габаритные характеристики ракет совпадают.

Согласно главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому, усовершенствованный «Оникс» уже прошел бросковые испытания, а подтверждение заявляемых разработчиком, реутовским «Научно-производственным объединением машиностроения» («НПО машиностроения») характеристик требует реальных пусков, «после этого уже будет приниматься решение о постановке на вооружение».

Мураховский добавил, что дальность ракеты увеличена за счет изменения состава топлива и облегчения бортовой радиоэлектроники. «Если посмотреть нормативные документы и практику использования некоторыми странами авианосцев, корабельных ударных групп, амфибийно-десантных групп, то можно понять, что дальность свыше уже 600-700 километров позволяет наносить удары, вообще не входя в зону даже некоторых средств разведки противника, не говоря уже о средствах поражения», — сказал он.

В сентябре в «НПО машиностроения» сообщили о планах усовершенствования «Оникс».

В том же месяце The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что перспективная российская гиперзвуковая ракета «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

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В мае гендиректор — генеральный конструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов заявил, что российские сверхзвуковые крылатые ракеты планируется усовершенствовать путем увеличения их дальности полета и скорости.

Разработка противокорабельного комплекса «Оникс» началась в 1982 году. На вооружение система принята в 2002 году. В настоящее время максимальная дальность поражения (экспортной версии) ракеты «Оникс» составляет 300 километров, тогда как скорость полета (на большой высоте) не превышает 2,5 числа Маха.

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