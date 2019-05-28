Крылатые ракеты России сделают гиперзвуковыми

Российские сверхзвуковые крылатые ракеты планируется усовершенствовать путем увеличения их дальности полета и скорости, сообщил ТАСС гендиректор — генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.

«Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет — увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия, а также универсальность ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы. В этом направлении мы и движемся», — сказал специалист.

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Речь идет, в частности, о возможных изменениях, касающихся характеристик противокорабельной сверхзвуковой крылатой ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс».

В январе сообщалось, что российские малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» получат облегченную версию гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

В декабре 2018 года сообщалось, что в Военно-морском флоте (ВМФ) России сложилась необоснованная надежда на противокорабельные ракеты (ПКР).

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