Наука и техника
 
Последние новости
Киев задумался о выставлении России счета за «века оккупации»
Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии
Перформанс мужчины в стрингах в Третьяковке попал на видео
На Украине задумались о легализации марихуаны
Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России
Трамп пообещал добить ИГ в ближайшие часы
Собчак раскрыла размер своего заработка
Россия пригрозила ответными санкциями из-за инцидента в Керченском проливе
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Новости партнеров

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Перейти в «Мою Ленту»

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.

«Как правило, соединение кораблей, таких как АУГ (с одним авианосцем) или АУС (с тремя авианосцами), атакует группа ракет "Оникс", при подлете к целям они разворачиваются в цепь, в которой осуществляют между собой информационный обмен образами целей, заложенных в их память изначально», — отмечает специалист.

По его словам, «вероятность селекции наиболее важных целей — авианосцев, крейсеров и эсминцев происходит с точностью, равной единице».

В феврале сообщалось, что уничтожить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» современными средствами практически невозможно.

В том же месяце стало известно, что «Цирконы», запускаемые с российских кораблей, смогут за пять минут гарантированно поразить цели, удаленные на расстояние 500 километров от берега.

Поделитесь своей историей
Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне.
Прислать историю
Моя история
20000
Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Загоризонтное» мифотворчество: как на Западе надувают и лопают «русские пузыри»
Раскрыта возможность перехвата «Циркона»
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Раскрыты возможности «Циркона» маневрировать на подлете к США
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0317 марта

Слишком поздно

Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
18:5420 марта

Раскрыта загадка телепортации сквозь стену

15:27 9 марта

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

20:1720 марта

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Наука и техника17:39 2 марта

«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»

Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
15:3520 марта

Ми-28НМ получит «изделие 305»

16:1920 марта

Apple внезапно выпустила новые AirPods

10:05 8 марта

Рогозин пожаловался на нехватку денег

Наука и техникаПартнерский материал

Невыносимая громкость бытия

Из-за этого страдают и люди, и животные. Но выход есть
14:3120 марта

Раскрыт срок завершения испытаний «Посейдона»

17:2620 марта

Рядом с Землей обнаружили неизвестный феномен

12:3320 марта

Россия и США за миллиард долларов поищут жизнь на Венере

Россия
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
В России появятся детские пособия для малоимущих
Стали известны подробности гибели солдат на учениях под Псковом
Все материалы
Мир
Расчет кремлевских старцев
 
Итальянскому суду запретили судить премьера страны
Россия пригрозила ответными санкциями из-за инцидента в Керченском проливе
Во Франции закроют джихадистские организации
«Папуасы начали истреблять друг друга»
 
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Евросоюз допустил отсрочку Brexit
Все материалы
Бывший СССР
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
Украинские истребители с полным боекомплектом прошли над Азовским морем
Новейшее российское радиоэлектронное оружие впервые заметили в Донбассе
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
Казахстанцы запротестовали из-за переименования Астаны в честь Назарбаева
Украина ввела санкции против сотен россиян
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Власти собрались лучше кормить россиян
Россия захотела взять в долг у Запада
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Все материалы
Силовые структуры
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
Хозяевами крупнейшего тайника с оружием назвали бандитов из Таганской ОПГ
Предполагаемого казначея Солнцевской ОПГ похоронили в Москве
Задержание последнего члена банды охотников на инкассаторов попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Падение без взлетов
 
Раскрыта загадка телепортации сквозь стену
Ми-28НМ получит «изделие 305»
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Apple внезапно выпустила новые AirPods
Все материалы
Спорт
«Недаром меня называют воином»
Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России
Серхио Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Медведевой надоело плакать
Медведева прокомментировала выступление в короткой программе на ЧМ
Норвежский биатлонист Бе обвинил россиянина Логинова в трусости
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Все материалы
Культура
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Конец оттепели
Он придумал советское кино 60-х: умер Марлен Хуциев
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Чернокожий рэпер призвал в песне убивать белых детей и поплатился
Назван виновник распада «Ленинграда»
Опубликован трейлер нового фильма Тарантино с Ди Каприо и Питтом в главных ролях
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать
Собчак раскрыла размер своего заработка
Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети
Первый канал лишил фильм о педофилии Майкла Джексона описаний сцен секса
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
В России показали фильм о суровой женской мести
Модель с обложки российского Vogue стала мужчиной
Американцы оценили внешность бритой российской актрисы
Опубликованы пляжные фото принца Чарльза
Все материалы
Путешествия
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
Российские авиакомпании отказались от модели разбившегося в Африке «Боинга»
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки в шторм
Число погибших в российских авиакатастрофах удвоилось
Все материалы
Из жизни
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Американцы нашли посреди поля набитый пивом холодильник и поблагодарили небеса
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Преданный пес повредил лапы в погоне за бросившими его хозяевами
Семья ушла с похорон на 14 секунд позже положенного и попала под штраф
Все материалы
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Nissan Terrano получил поддержку Apple CarPlay и подорожал
Вьетнам защитит свой автопром с помощью хакеров
Весь тираж нового Koenigsegg Jesko распродали за несколько дней
Все материалы
Дом
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
Названы любимые страны российских покупателей зарубежного жилья
Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России
Место на парковке в Москве оценили в пять миллионов рублей
Земля под Москвой подешевела
Все материалы