Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
«Как правило, соединение кораблей, таких как АУГ (с одним авианосцем) или АУС (с тремя авианосцами), атакует группа ракет "Оникс", при подлете к целям они разворачиваются в цепь, в которой осуществляют между собой информационный обмен образами целей, заложенных в их память изначально», — отмечает специалист.
По его словам, «вероятность селекции наиболее важных целей — авианосцев, крейсеров и эсминцев происходит с точностью, равной единице».
В феврале сообщалось, что уничтожить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» современными средствами практически невозможно.
В том же месяце стало известно, что «Цирконы», запускаемые с российских кораблей, смогут за пять минут гарантированно поразить цели, удаленные на расстояние 500 километров от берега.