Российские «Калибры» и «Ониксы» признали бесполезными

В ВМФ России сложилась необоснованная надежда на противокорабельные ракеты (ПКР), пишет в статье «Подлодки на убой» на страницах «Военно-промышленного курьера» военный эксперт Максим Климов.

Специалист полагает, что российский флот во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств критически отстает от западных сил. Эксперт приводит пример с корветом проекта 20380 и фрегатом проекта 22350, в которых отсутствует многопозиционная работа гидроакустических средств.

«С учетом состояния вопросов скрытности, гидроакустики и общей оперативной обстановки в большинстве тактических ситуаций бой будет начинаться с внезапной атаки на нас. В силу значительного отставания в торпедных вопросах у нас сложилась необоснованная надежда на ПКР (к ним относятся, в частности, "Калибры" и "Ониксы" — прим. «Ленты.ру»). Однако с момента старта первой ПКР наша лодка фактически теряет скрытность, после чего сильный противник устроит ей облаву с авиацией», — считает Климов.

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Специалист признает, что в настоящее время «имеются технические возможности выполнения скрытных торпедных атак из-за пределов зоны противолодочной обороны цели», однако это реализовано в западном оружии, а не российском.

«У нас же возникает острая проблема шумности используемых торпед. Фактически вопрос стоит так: реально ли с учетом возможностей нашей промышленности выполнить перспективные требования по малошумности торпед калибра 53 сантиметров или необходим переход на больший калибр?» — заявляет эксперт.

По его мнению, создание российских атомных подводных лодок пятого поколения Хаски лишено смысла, если не будет решен вопрос о малошумности торпед. «Облик и эффективность оружия – определяющие параметры перспективных подводных лодок. Мы же, не имея удовлетворительных ответов ни по оружию, ни по скрытности, уже активно осваиваем бюджетные средства на проектирование лодок пятого поколения», — заключает Климов.

В декабре Климов заявил, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.

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