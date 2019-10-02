США продадут Украине партию Javelin

Госдеп США одобрил продажу партии противотанковых ракетных систем Javelin Украине на 39 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам трех чиновников, знакомых с решением, Государственный департамент одобрил, а Конгресс подписал контракт на продажу дополнительной партии противотанкового оружия. Эта продажа не включена в разрешенную Конгрессом военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.

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Об обращении Киева к Вашингтону о закупках установок Javelin стало известно в начале июля. Как отмечал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, заявка на участие в программе была подана Киевом впервые.

В конце июля посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что его страна планирует получить крупную партию американского летального оружия до конца 2019 года.

Администрация президента США Дональда Трампа впервые приняла решение о продаже Киеву комплексов Javelin в конце 2017 года. На украинскую территорию 37 ПТРК и 210 ракет прибыли в апреле 2018-го, а уже в следующем месяце бойцы вооруженных сил опробовали американское оружие.

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