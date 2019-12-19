Украина и Донбасс отказались согласовывать новое перемирие

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отказались от согласования нового режима прекращения огня. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает УНИАН.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что вместо этого стороны договорились поддерживать объявленный в июле «режим тишины».

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Он напомнил, что за время этого перемирия начиная с июля в Донбассе погибли 40 украинских военных. «Именно поэтому мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал президент [России Владимир] Путин. Мы просто помним, что однажды было перемирие, которое гарантировал президент Российской Федерации, — и в течение 25 дней не было ни одного обстрела», — заявил Пристайко.

Пристайко выразил сожаление, что Москва не оказала соответствующего влияния на республики Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется не менее шести лет. При этом глава государства признал, что в населенных пунктах Счастье и Дебальцево разведение войск невозможно по политическим причинам.

9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!