На Украине назвали дату объявления нового перемирия в Донбассе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Пристайко отметил, что на встрече в «нормандском формате» стороны договорились о ряде решений, среди которых обмен пленными по формуле «всех на всех» и полное прекращение огня на линии соприкосновения.

«Объявление о прекращении огня будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — сказал министр.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется не менее шести лет. При этом глава государства признал, что в населенных пунктах Счастье и Дебальцево разведение войск невозможно по политическим причинам.

9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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