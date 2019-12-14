В России призвали Украину забыть о миротворческой миссии в Донбассе, а также о любых методах урегулирования конфликта, которые не относятся к минским соглашениям. Соответствующее заявление сделал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает «Интерфакс».

Чеснаков отметил, что правда неприятна, и назвал механизмы, которые инициирует Киев, неприменимыми. Он призвал украинскую сторону забыть о переговорщиках от Донбасса из числа временных переселенцев и об уголовном преследовании так называемых сепаратистов. Также политолог назвал одной из главных ошибок украинских властей поддержку ложных представлений в обществе относительно урегулирования конфликта. По его словам, власти Киева поддерживают невыполнимые ожидания насчет тех или иных способов мирного урегулирования.

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Ранее 14 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может снова задуматься о вводе миротворческого контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Пристайко отметил возможность этого в случае, если Украина поймет, что урегулировать конфликт на юго-востоке страны в рамках минских соглашений не удастся.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя четыре месяца в Берлине.

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