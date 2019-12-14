Киев рассказал о домашнем задании к «нормандскому саммиту»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что стране необходимо выполнить домашнее задание к следующему «нормандскому саммиту», который предположительно пройдет в апреле 2020 года. Об этом он рассказал в эфире телеканал «Интер», запись доступна на YouTube.

Он подчеркнул, что Киев в течение следующих четырех месяцев должен сделать «определенную домашнюю работу», чтобы на встрече нормандской четверки весной пропустить «некоторые ненужные для нас моменты» и выйти на «следующие реальные решения». Глава МИД пояснил, что речь идет о четырех законах, о которых упоминал украинский лидер Владимир Зеленский: вопрос амнистии, проведения выборов, особого статуса и конституционная реформа по децентрализации власти.

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Пристайко резюмировал, что чем больше будет сделано к следующему «нормандскому саммиту», тем сильнее будет позиция Украины на переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьбоносный прорыв на саммите в «нормандском формате» не был достигнут. В то же время он добавил, что нормандский формат возобновился после «изрядного перерыва».

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.

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