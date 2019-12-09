В Верховной Раде рассказали об ожиданиях от «нормандского саммита»

В Верховной Раде Украины ожидают, что встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже приведет к нормализации переговоров о мире в Донбассе. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказал глава комитета Верховной Рады по международным делам Богдан Яременко.

Он указал, что в течение трех лет, которые прошли с последнего «нормандского саммита», в вопросе мирного урегулирования стороны топтались на месте, что является для Киева непозволительной роскошью. В связи с этим он указал, что даже если единственным итогом встречи будет декларация о продолжении переговоров, Украина воспримет это как позитивный результат. В то же время он признался, что не ждет прорыва от предстоящих переговоров.

По его словам, это связано с тем, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский будут встречаться только первый раз, поэтому ими «движет не столько ожидание больших переговоров, сколько желание прощупать почву». Яременко считает, что события, которые развернутся после переговоров, будут более значимыми, поскольку продемонстрируют, какие выводы для себя сделали главы двух государств.

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Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящий саммит «нормандской четверки» является дипломатическим наступлением Украины. В свою очередь, глава МИД Украины Вадим Пристайко указывал, что основной «красной линией» украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на встрече лидеров «нормандской четверки» является возвращение под контроль Киева всей территории страны в пределах ее «международно-признанных границ».

«Нормандская четверка» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. На встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа. Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины запланирована после завершения общих переговоров.

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