На Украине помолились перед встречей Путина и Зеленского

Во всех храмах неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) 8 декабря провели молитвы перед предстоящим саммитом «нормандской четверки» в Париже, после которой запланированы переговоры президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал Hromadske диакон ПЦУ Михаил Омельян.

Провести молитвы распорядился предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. В пресс-службе церкви подчеркнули, что возлагают «большие надежды на Всемилостивого Господа». В связи с этим представители ПЦУ пообещали продолжить молебны за «справедливый мир» и победу украинского государства.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что основной «красной линией» украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на встрече лидеров «нормандской четверки» является возвращение под контроль Киева всей территории страны в пределах ее «международно-признанных границ».

«Нормандская четверка» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. На встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа. Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована после завершения общих переговоров.

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