Украинцев предостерегли от чтения российских новостей про «нормандский саммит»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящий саммит «нормандской четверки» является дипломатическим наступлением Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кулеба отметил, что верит в успех украинской делегации на саммите благодаря украинскому режиссеру Олегу Сенцову. По его словам, в возвращение Сенцова из российской тюрьмы на Украину мало кто верил, однако оно все же состоялось. «Сейчас многие люди не верят в возвращение Донбасса с Крымом. Но и их вернем», — заявил он.

Украинский чиновник отметил, что переговоры будут трудными, и предостерег своих подписчиков от чтения новостей о результатах саммита в российских СМИ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что основной «красной линией» украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским на встрече лидеров «нормандской четверки» является возвращение под контроль Киева всей территории страны в пределах ее «международно-признанных границ».

«Нормандская четверка» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. На встречу четырех глав государств в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа. Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована после завершения общих переговоров.

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