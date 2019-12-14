На Украине снова задумались о вводе миротворцев в Донбасс

Киев может снова задуматься о вводе миротворческого контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Об этом в субботу, 14 декабря, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина», передает ТАСС.

По его словам, такое развитие событий возможно в случае, если Украина поймет, что урегулировать конфликт на юго-востоке страны в рамках минских соглашений не удастся.

«Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», — отметил глава украинского МИД.

Ранее Украина уже выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве считают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией. В то же время Москва предлагала разместить представителей миссии на линии разграничения между ополченцами самопровозглашенных республик и Вооруженными силами Украины. Позже президент России Владимир Путин также отмечал, что миротворцев ООН нужно разместить не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также в других местах, где ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки, в частности в рамках Специальной мониторинговой миссии.

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