Песков заявил об обещании Зеленского не допустить Сребреницы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже дал обещание не допустить повторения Сребреницы в Донбассе, если контроль на границе перейдет к Киеву. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает «Интерфакс».

Пескова спросили, действительно ли могут наступить трагические последствия, если сначала контроль над границей переходит к Киеву, а потом уже будут реализованы другие этапы минских соглашений. Он ответил утвердительно и напомнил, что об этом же сказал Путин.

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«И Зеленский с этим не согласился. Зеленский сказал: "Я как президент даю вам слово, что я полностью исключаю такую опасность — повторение Сребреницы"», — рассказал Песков, добавив, что украинский президент заявил это российскому лидеру.

По словам Пескова, Путин с Зеленским не согласился. «И, собственно, я бы не сказал, что с ним особо соглашались и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [президент Франции Эммануэль] Макрон», — продолжил пресс-секретарь.

Как пояснил представитель Кремля, все видели украинские националистические отряды, которым главнокомандующий не отдавал приказы, «а пускай терпеливо, но уговаривал».

10 декабря Путин заявил, что установление Украиной контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе. «Это будет Сребреница», — сказал российский лидер.

Резня в Сребренице произошла в 1995 году в Боснии и Герцеговине. Власти сообщали о гибели до 10 тысяч мусульман.

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