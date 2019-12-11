Украина раскрыла план по возвращению границы под контроль

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о планах страны по возвращению границы на территории Донбасса под свой контроль. Его комментарий опубликован в Twitter-аккаунте телеканала «Громадске».

Как объяснил Аваков, Украина планирует постепенно занимать небольшие участки приграничных территорий. «Вот у нас есть 408 километров границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз, и вся граница у нас под контролем», — рассказал он. Такое решение вопроса он назвал компромиссом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что установление Киевом контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе. Он сравнил это с резней в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине. Похожее заявление российский лидер делал и в 2017 году.

До этого Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе. По его словам, в первое время контроль могут осуществлять не погранвойска, а украинская полиция вместе с «представителями территориальных общин».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!