Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Лавров назвал поведение обвиняемого в шпионаже американца вызывающим
Гендиректора «Метростроя» задержали по подозрению в хищении 178 миллионов рублей
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
Умер народный артист России Олег Талыпин
В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
Трамп встретился с Лавровым
На Украине «нормандский саммит» назвали капитуляцией перед радикалами
Стали известны подробности смерти российского издателя и его супруги
Названа дата похорон Лужкова
Новости партнеров

Украина раскрыла план по возвращению границы под контроль

Перейти в «Мою Ленту»
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о планах страны по возвращению границы на территории Донбасса под свой контроль. Его комментарий опубликован в Twitter-аккаунте телеканала «Громадске».

Как объяснил Аваков, Украина планирует постепенно занимать небольшие участки приграничных территорий. «Вот у нас есть 408 километров границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз, и вся граница у нас под контролем», — рассказал он. Такое решение вопроса он назвал компромиссом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что установление Киевом контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе. Он сравнил это с резней в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине. Похожее заявление российский лидер делал и в 2017 году.

До этого Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе. По его словам, в первое время контроль могут осуществлять не погранвойска, а украинская полиция вместе с «представителями территориальных общин».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин предупредил о риске геноцида в Донбассе
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Президент России рассказал об угрозе резни в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР17:1110 декабря

Нормандская заморозка

Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
23:5510 декабря

На Украине «нормандский саммит» назвали капитуляцией перед радикалами

21:0310 декабря

Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

19:5510 декабря

Зеленский призвал развести войска в Донбассе за шесть лет

Бывший СССР00:01 5 декабря

Мутация ценностей

Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
18:5010 декабря

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

17:5410 декабря

Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита»

17:3810 декабря

Порошенко обвинили в госизмене за подписание минских соглашений

Бывший СССР00:00 3 декабря

«Не для того они кровь проливали»

Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
17:1810 декабря

На Украине захотели отменить закон о языке

16:5410 декабря

Зеленского поздравили с «превращением» в Порошенко

16:0410 декабря

Киев отказался пересматривать закон о тотальной украинизации

Россия
Названа дата похорон Лужкова
Юрий ЛужковДорогой москвич
Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
СПЧ подготовит поправки в законы для защиты россиян от хамства чиновников
«Москва — это не Мухосранск»
Умер Юрий Лужков. Ему было 83 года
Путин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами
«Если будет штурм, я буду на стороне Грозного»
Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?
Российские пенсионеры обокрали елку и попали на видео
Все материалы
Мир
Лавров назвал поведение обвиняемого в шпионаже американца вызывающим
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Лавров рассказал о беседе с Помпео
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Россия предложила США принять соглашение о недопустимости ядерной войны
Все материалы
Бывший СССР
Украина раскрыла план по возвращению границы под контроль
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
На Украине «нормандский саммит» назвали капитуляцией перед радикалами
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Зеленский призвал развести войска в Донбассе за шесть лет
Все материалы
Экономика
России предсказали будущее со слишком низкой инфляцией
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
На Украине попытались продать несуществующие госкомпании
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Жадные фермеры заставили Украину скупать картофель в России
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Названа цена спасения Земли
Все материалы
Силовые структуры
Обвиненный Украиной в шпионаже российский адвокат вернулся на родину
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики избили заключенного до смерти
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Все материалы
Наука и техника
Huawei отказалась выпускать замену Android
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Названы самые мощные смартфоны
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Microsoft похоронила Windows 10 для телефонов
Все материалы
Спорт
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
Хосеп Гвардиола«Мы наделали много ошибок»
Неожиданный провал Гвардиолы и взлет «Ливерпуля» с «Лестером» — главные события тура АПЛ
В МОК вступились за «чистых» российских спортсменов
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
В действиях WADA увидели стремление морально унизить Россию
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Потанин рассказал о связи поколений в российском спорте
Все материалы
Культура
Умер народный артист России Олег Талыпин
«Мы не понимали, почему люди кричат и плачут»
Главный израильский писатель об иврите, политике и гибели сына
Церетели пообещал нарисовать «трехметрового Лужкова»
Пер Гессле и Мари ФредрикссонПросто Мари
Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним
Работа над «Игрой престолов» довела актера до тревожности и заикания
Кто еще тут
Одна из самых успешных рок-групп планеты вернулась. Чего ждать от нового альбома The Who?
Шнуров посвятил стихотворение умершему Юрию Лужкову
Все материалы
Интернет и СМИ
Российский издатель погиб вместе с супругой при трагических обстоятельствах
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Эрнст рассказал о цензуре на российском телевидении
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Восковая фигура телеведущего заставила его коллегу кричать от страха
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
В сети вспомнили наиболее странные и ненужные в жизни исторические факты
Все материалы
Ценности
Женщина ради заработка выкладывала фото Меган Маркл вопреки запрету
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Модель с заболеванием кожи сфотографировалась в просвечивающем грудь топе
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Самая красивая женщина в мире вышла на публику в просвечивающем платье
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Любимый дешевый бренд россиян обвинили в глумлении над полными
Все материалы
Путешествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в российском аэропорту
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Стали известны последние слова бесследно исчезнувшего в Таиланде туриста
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Российский турист умер после падения головой в снег
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
В московском аэропорту временно отказались от современной технологии
Все материалы
Из жизни
Четырехлетние дети выжили в смертельной аварии и вышли к людям через лес
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Ежи спасли женщину от домашнего насилия
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Прохожий принял актеров на съемке фильма за грабителей и бросился на них
Все материалы
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
Длительный тест Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
В Японии построили самый маленький дом на колесах
Краш-тест помог найти самое опасное место в салоне Ford Explorer
Subaru отправит в ремонт российские Impreza и XV
Все материалы
Дом
Сбербанк рефинансирует свою ипотеку
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Миллионер купил квартиру без интернета и пожаловался в суд
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Россиянин попал в больницу и лишился квартиры
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Россияне построят самое высокое здание в Берлине
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы