Верховный комиссар ООН потребовал прекратить пытки российских военных

Верховный комиссар ООН по правам человека осудил многочисленные пытки в украинском плену

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения о пытках российских военных в украинском плену. Об этом в своем канале в МАХ сообщает уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.

По словам Лантратовой, Тюрк осудил пытки и напомнил, что их запрет носит абсолютный характер, а также предложил немедленно положить этому конец. Комиссар ООН рассказал, что около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения.

Ранее один из военнопленных рассказал, что в плену солдат ВС РФ постоянно унижали и избивали.