Зеленский прокомментировал слова Путина о резне в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля над границей с Россией чревато массовым уничтожением граждан. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Он (Путин — прим. «Ленты.ру») это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни [не будет], я именно так и сказал господину Путину», — сказал Зеленский.

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По его словам, Украина является «другой страной», в которой самое главное для власти — человеческая жизнь. Зеленский также отметил, что не знает, кого Путин представляет на его месте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что установление Киевом контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе. Он сравнил это с резней в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине. Похожее заявление российский лидер делал и в 2017 году.

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи украинской стороне контроля над границей в Донбассе. По его словам, в первое время контроль могут осуществлять не войска, а Национальная полиция вместе с «представителями территориальных общин».

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