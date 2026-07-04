В Минобороны рассказали о численности ВСУ в Константиновке

Рудской: ВСУ создали для удержания Константиновки группировку численностью до 15,5 тысячи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для удержания Константиновки создали группировку из 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военных. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

«Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих», — заявил он.

По его словам, в числе этих батальонов были формирования из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а также наиболее боеспособные подразделения ВСУ, имеющие на вооружении тяжелую технику и оружие западного производства.

Ранее Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В ведомстве отметили, что это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к краматорско-славянской агломерации.