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12:30, 4 июля 2026Из жизни

Женщина прожила десять лет с 38 паразитами в мозге

Британка съездила в Индию и попала в психиатрическую клинику из-за паразитов в мозге
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: create jobs 51 / Shutterstock / Fotodom  

42-летняя британка вернулась из отпуска в Индии с 38 паразитами в мозге и прожила с ними десять лет. Об этом сообщает The Times of India.

В 2007 году Лоури Денман отправилась в поездку по Индии, во время которой придерживалась вегетарианской диеты. Четыре года после этого она чувствовала себя нормально. Лишь в 2011-м из нее вышел ленточный червь длиной более метра. Врачи провели терапию и сочли, что Денман здорова. Однако яйца паразитов уже попали в ее мозг. Вскоре она стала страдать от мучительных головных болей, за которыми последовал внезапный приступ эпилепсии.

В итоге МРТ показало в структурах мозга 38 личинок свиного цепня, которые спровоцировали появление кист в нервной системе. Это редкое заболевание известно как нейроцистицеркоз. Им можно заразиться через загрязненные руки или пищу. Лечение оказалось страшнее болезни: агрессивные противопаразитарные препараты и стероиды вызвали опухоли в мозге, а химиотерапевтическое средство метотрексат истощило организм. Оно провоцировало панические атаки, паранойю и психоз, из-за чего в 2016 году Денман попала в психиатрическую клинику.

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Только к 2017 году судороги прекратились, а паразиты, хоть и остались в мозге в виде кальцинатов, перестали угрожать жизни. Теперь женщина ведет подкаст «38 паразитов», надеясь собрать 25 тысяч фунтов (около 2,8 миллиона рублей) на просветительский сериал о болезнях и предупредить других путешественников о скрытой опасности.

Ранее в Китае у пенсионерки в мозгу завелся восьмисантиметровый червь. По словам медиков, 61-летняя жительница провинции Гуандун страдала от онемения, озноба и судорог, которые постепенно усиливались.

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