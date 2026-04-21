Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 21 апреля 2026

У женщины в мозге завелся червь длиной восемь сантиметров

Антонина Черташ
Фото: Costfoto / NurPhoto via Getty Images

В Китае у пенсионерки в мозгу завелся восьмисантиметровый червь. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам медиков, 61-жительница провинции Гуандун страдала от онемения, озноба и судорог, которые постепенно усиливались. Причину не могли установить много месяцев, пока невролог не заметил на снимке МРТ характерный след, оставленный движущимся паразитом. Хирурги прооперировали женщину и извлекли из мозга живого червя длиной восемь сантиметров — предположительно, личинку ленточного червя Spirometra, вызывающего редкое заболевание спарганоз.

Позже пациентка рассказала, что заражение могло произойти еще в детстве. По ее словам, мать лечила ей зубную боль по народному рецепту: она поймала лягушку и приложила ее лапку к больному зубу. Кроме того, женщина часто пила сырую родниковую воду и даже пробовала змеиное вино.

Супруг пациентки заявил после операции: «Наконец мы нашли причину ее проблем со здоровьем. Операция прошла гладко, и ее состояние значительно улучшилось». Специалисты предупреждают, что личинки могут десятилетиями мигрировать по тканям, прежде чем осесть в каком-либо органе, поэтому симптомы долгое время остаются незаметными.

Ранее сообщалось, что в Румынии под кожей 26-летней девушки месяц скрывался паразит. Живой червь длиной 11 сантиметров поселился под ее верхним веком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok