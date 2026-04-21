У женщины в мозге завелся червь длиной восемь сантиметров

В Китае у пенсионерки в мозгу завелся восьмисантиметровый червь. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам медиков, 61-жительница провинции Гуандун страдала от онемения, озноба и судорог, которые постепенно усиливались. Причину не могли установить много месяцев, пока невролог не заметил на снимке МРТ характерный след, оставленный движущимся паразитом. Хирурги прооперировали женщину и извлекли из мозга живого червя длиной восемь сантиметров — предположительно, личинку ленточного червя Spirometra, вызывающего редкое заболевание спарганоз.

Позже пациентка рассказала, что заражение могло произойти еще в детстве. По ее словам, мать лечила ей зубную боль по народному рецепту: она поймала лягушку и приложила ее лапку к больному зубу. Кроме того, женщина часто пила сырую родниковую воду и даже пробовала змеиное вино.

Супруг пациентки заявил после операции: «Наконец мы нашли причину ее проблем со здоровьем. Операция прошла гладко, и ее состояние значительно улучшилось». Специалисты предупреждают, что личинки могут десятилетиями мигрировать по тканям, прежде чем осесть в каком-либо органе, поэтому симптомы долгое время остаются незаметными.

Ранее сообщалось, что в Румынии под кожей 26-летней девушки месяц скрывался паразит. Живой червь длиной 11 сантиметров поселился под ее верхним веком.