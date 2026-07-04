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12:48, 4 июля 2026Мир

Иран сделал серьезное предупреждение двум странам НАТО

Иран выпустил серьезное предупреждение Франции и Великобритании по Ормузскому проливу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Казем Гарибабади

Казем Гарибабади . Фото: Mouneb Taim / Anadolu via Getty Images

Иран выпустил «серьезное предупреждение» Франции и Великобритании по ситуации в Ормузском проливе. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади на своей странице в соцсети X.

Свое обращение он написал в ответ на совместную декларацию Лондона и Парижа, где выражена готовность поддержать свободу судоходства в проливе. Гарибабади подчеркнул, что пролив не является местом для демонстрации военной силы внешними государствами.

«Те, кто провоцирует кризис, будут нести ответственность за последствия своих авантюр. Это серьезное предупреждение», — добавил дипломат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив иранским «оружием не слабее ядерного». При этом он отметил, что у Тегерана в запасе есть и «термоядерное оружие».

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