Иран сделал серьезное предупреждение двум странам НАТО

Иран выпустил серьезное предупреждение Франции и Великобритании по Ормузскому проливу

Иран выпустил «серьезное предупреждение» Франции и Великобритании по ситуации в Ормузском проливе. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади на своей странице в соцсети X.

Свое обращение он написал в ответ на совместную декларацию Лондона и Парижа, где выражена готовность поддержать свободу судоходства в проливе. Гарибабади подчеркнул, что пролив не является местом для демонстрации военной силы внешними государствами.

«Те, кто провоцирует кризис, будут нести ответственность за последствия своих авантюр. Это серьезное предупреждение», — добавил дипломат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив иранским «оружием не слабее ядерного». При этом он отметил, что у Тегерана в запасе есть и «термоядерное оружие».