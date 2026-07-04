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10:55, 4 июля 2026Мир

Медведев рассказал о ядерном и термоядерном оружии Ирана

Медведев: Ормузский пролив стал для Ирана оружием не слабее ядерного
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Ормузский пролив стал для Ирана «оружием не слабее ядерного», но в запасе есть и «термоядерное оружие». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он объяснил, что термоядерным оружием Ирана считает Баб-эль-Мандебский пролив.

«Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус... Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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