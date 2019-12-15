В ДНР рассказали о новых участках для разведения войск

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств. Об этом рассказал руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что приветствует разведение сил на любых согласованных контактной группой участках в том случае, если стороны придут к соглашению по дополнениям к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны.

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10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полного разведения сил в Донбассе потребуется не менее шести лет. При этом глава государства признал, что в населенных пунктах Счастье и Дебальцево разведение войск невозможно по политическим причинам.

9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

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