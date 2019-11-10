Украина обстреляла ДНР после начала отвода войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 218 боеприпасов, несмотря на договоренности об отводе войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз», — приводит агентство сообщение Донецкого агентства новостей.
Уточняется, что под обстрел попали поселок шахты «Трудовская» и район «Вольво-Центра», поселок шахты 6/7, шахты имени Гагарина, Зайцево, а также Коминтерново, Дзержинское, Саханка и Ленинское. Кроме того, ВСУ обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Обстрел проводился из минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометом и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что ДНР и Украина выпустили сигнальные ракеты белого, а затем зеленого цвета, чем обозначили свою готовность приступить к отводу войск сил на участке Богдановка — Петровское. Завершение отвода на данном участке финализировало процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск возле населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».