ДНР и Украина выпустили сигнальные ракеты об отводе войск

Представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выпустили сигнальные ракеты белого, а затем зеленого цвета, чем обозначили свою готовность приступить к отводу войск сил на участке Богдановка — Петровское. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Донецкое агентство новостей.
По данным агентства, первые ракеты были выпущены в 13:00. Завершение отвода на данном участке финализирует процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.
Договоренность об их создании была достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в 2016 году. В первых двух пунктах войска удалось развести практически сразу, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки возобновить отвод возобновились лишь летом текущего года. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября — у Золотого.
Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита «нормандской четверки», куда входят Франция, Украина, Россия, а также Германия и где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в регионе.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск возле населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».