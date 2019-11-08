Зеленский отчитался об успешном разведении войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск возле населенного пункта Золотое. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Украинский лидер подчеркнул, что разведение войск вблизи Золотого состоялось несмотря на «сложную ситуацию». «Сделали все в срок и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал», — заявил Зеленский.

По словам руководителя страны, он лично посещает места, где планируется разведение сил и средств. Там он знакомится с условиями жизни местных жителей и хочет услышать их отношение к разведению. Он привел в пример посещение Станицы Луганской, где местные жители радовались запланированному разведению.

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Глава миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик подтвердил возобновление процесса разведения в районе поселка Петровское, которое должно начаться 9 ноября в 12:00.

Ранее 8 ноября Украина обвинила представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в срыве разведения сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

Разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое началось 29 октября. О начале процесса объявила украинская сторона. После этого сигнал о готовности подали со стороны ЛНР. Разведение войск в районе Петровского планировалось начать после завершения отвода вооружений в районе Золотого.

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