Украина обвинила ДНР в срыве разведения войск

Украина обвинила представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в срыве разведения сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Соответствующее заявление размещено на странице штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Украинские силовики утверждают, что в четверг, 7 ноября, МИД Украины сообщил о готовности к разведению представителям ОБСЕ. Однако на следующий день со стороны самопровозглашенной республики не поступило сообщение о готовности к разведению. «Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», — говорится в публикации.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили о готовности повторно начать процесс разведения войск в Петровском в субботу, 9 ноября.

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Разведение сил и средств на очередном участке в зоне конфликта в Донбассе постоянно откладывается. Начать процесс в районе поселка Петровское планировалось 4 ноября, после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось ранее. Тем не менее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск на участке в Петровском будет пересмотрена.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.