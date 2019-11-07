В ДНР предложили новую дату разведения войск

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готова повторно начать процесс разведения войск в Петровском в субботу, 9 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

В этот день представители ДНР собираются запустить сигнальную ракету, свидетельствующую о начале отведения сил и средств ополчения от линии соприкосновения.

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При этом руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что прежде дата должна быть согласована с украинской стороной. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на видеоконференции контактной группы в пятницу, 8 ноября.

Разведение сил и средств на очередном участке в зоне конфликта в Донбассе постоянно откладывается. Начать процесс в районе поселка Петровское планировалось 4 ноября, после отвода войск вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось ранее. Тем не менее, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск на участке в Петровском будет пересмотрена.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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