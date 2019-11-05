Десятки националистов приехали к месту разведения войск в Донбассе

В районе населенного пункта Петровское в Донбассе, где запланировано разведение сил, собираются десятки вооруженных украинских националистов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление Управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В народной милиции отмечают, что националисты собираются в соседних от Петровского селах Николаевке и Новогнатовке. По данным силовиков ДНР, за последние сутки туда прибыли около 60 вооруженных человек.

Кроме того, как утверждают в народной милиции, украинские военные из Операции объединенных сил (ООС) пытаются противодействовать националистам, чтобы не допустить эскалации на участке разведения. Для этого был задействован разведбатальон, который уже вступал в столкновения с радикалами.

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30 октября представители ДНР заявили, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные группы украинских радикалов для срыва процесса мирного урегулирования конфликта. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта.

Изначально отведение сил в районе Петровского было запланировано на 4 ноября, однако оно так и не состоялось. Украинская сторона не ответила на сигнал, поданный ополченцами ДНР. Готовность самопровозглашенной республики к отводу войск украинские военные назвали провокацией и «замыливанием глаз мировому сообществу».

Ожидается, что следующая попытка разведения войск состоится не ранее 11 ноября.

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