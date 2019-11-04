Разведение сил на очередном участке в Донбассе сорвалось

Разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе снова сорвалось. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в поселке Петровское подали ракетницей сигнал о готовности к разведению войск, но ответа с украинской стороны не последовало. Таким образом, разведение сил на этом участке вновь отложено.

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Ранее 4 ноября представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского. По мнению украинской стороны, ополченцы не соблюдают минские соглашения и обязательства, взятые в трехсторонней контактной группе по установлению режима прекращения огня.

Начало разведения сил в районе Петровского планировалось начать после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября. Ополченцы заявили, что выполнили свою часть договоренностей и ждут, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют результат. При этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что дата развода сил на участке в Петровском будет пересмотрена.

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