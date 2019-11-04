Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины на своей странице в Facebook.

Представители штаба ООС (так Киев называет силовые действия против самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру») передают, что информация о том, что самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова приступить к началу разведения войск в понедельник, 4 ноября, является «замыливанием глаз мировому сообществу».

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Представители Киева в СЦКК отмечают, что согласно данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрелы в районе Петровского в Донбассе были зафиксированы 30 октября. По мнению украинской стороны, ополченцы не соблюдают минские соглашения и обязательства, взятые в трехсторонней контактной группе по установлению режима прекращения огня.

Начало разведения сил в районе поселка Петровское планировалось начать после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября. Представители ополчения заявили, что выполнили свою часть договоренностей и ждут, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют результат. При этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что дата развода сил на участке в Петровском будет пересмотрена. Отведение сил было запланировано на 4 ноября.

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