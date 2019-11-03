Подсчитаны потери в войне в Донбассе

Почти за шесть лет войны в Донбассе были убиты более 3300 мирных граждан, подсчитали в Организации Объединенных Наций (ООН).
В ходе вооруженного конфликта были ранены до девяти тысяч человек. Внутренними переселенцами (беженцы на территории собственной страны) стали 1,3 миллиона. В Управлении по координации гуманитарных вопросов (один из органов ООН) считают, что на данный момент из-за войны 3,5 миллиона человек нуждаются в помощи и защите.
В результате конфликта образовалась линия соприкосновения длиной в 427 километров. Она изолировала жителей региона и перекрыла им доступ к получению даже самых базовых услуг.
Специалисты ООН подчеркнули, что прежде всего люди хотят мира.
Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.