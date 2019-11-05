Украина запротестовала из-за визита российского депутата в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за визита депутата Госдумы Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В украинском МИД заявили, что поездка представителя российского парламента состоялась «с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины». Там отметили, что визит лидера партии «Родина» в Донбасс является грубым нарушением «государственного суверенитета и территориальной целостности» страны.

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При этом в отношении Журавлева отныне действует бессрочный запрет въезда на территорию Украины. Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что совместно с правоохранительными органами проверяется информация, посещал ли депутат участок разведения войск в районе Золотого.

В Киеве утверждают, что украинская сторона уже обратилась к Москве с просьбой подтвердить факт поездки Журавлева и предоставить разъяснения цели пребывания депутата Госдумы на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ранее стало известно, что российский парламентарий Алексей Журавлев отправился в регион, чтобы проследить за ходом разведения враждующих сторон. Украинские СМИ разместили соответствующие фотографии с депутатом из зоны конфликта в Донбассе.

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