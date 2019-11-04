Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе

Повторная попытка разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе может состояться не ранее 11 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

По его словам, запланированное на 4 ноября разведение сил в Петровском сорвалось из-за зафиксированных ранее обстрелов. «Мы вынуждены были перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины», — сказал Пристайко.

Материалы по теме В Донбассе началось разведение войск Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты

Глава МИД отметил, что после этого Киев будет готов приступить к следующему этапу разведения сил, а также к встрече лидеров стран «нормандского формата». По словам Пристайко, главы Франции, Германии и Украины уже готовы к переговорам. «Рассчитываем, что Российская Федерация все же найдет на этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились», — добавил министр.

Ранее 4 ноября сообщалось, что разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе снова сорвалось. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики в поселке Петровское подали ракетницей сигнал о готовности к разведению войск, но ответа с украинской стороны не последовало.

Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября. Ополченцы заявили, что выполнили свою часть договоренностей и ждут, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют результат. При этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что дата разведения сил на участке в Петровском будет пересмотрена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!