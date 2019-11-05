Кремль отреагировал на срыв сроков разведения сил в Донбассе

В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 5 ноября.

Песков подчеркнул, что в Москве внимательно следят за ситуацией на юго-востоке Украины.

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Он также напомнил, что российская сторона заинтересована в проведении саммита в «нормандском формате», однако настаивает на его тщательной проработке.

4 ноября разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе сорвалось. Украинская сторона не ответила на сигнал, поданный ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Ожидается, что следующая попытка состоится не ранее 11 ноября.

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