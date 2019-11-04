Москва назвала главную проблему для установления мира в Донбассе

Неконструктивная позиция Киева, которая вновь проявилась в срыве отвода украинских войск, является главной причиной пробуксовки мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред России на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов, передает ТАСС.

Он отметил, что вопреки достигнутым договоренностям Украина не приступила к отводу войск, хотя представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) дали сигнал о готовности к процессу разведения сил. По мнению Грызлова, именно Украина срывает отвод войск от линии соприкосновения в районе населенного пункта Петровское.

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Ранее 4 ноября представители ДНР выпустили у Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил и средств на данном участке, но ответа с украинской стороны не последовало. Таким образом, разведение войск на этом участке вновь отложено.

В то же время представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы. По мнению украинской стороны, ДНР не соблюдает минские соглашения и обязательства, взятые в трехсторонней контактной группе по установлению режима прекращения огня.

Начало разведения сил в районе поселка Петровское планировалось начать после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября. Представители ополчения заявили, что выполнили свою часть договоренностей и ждут, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют результат. При этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что дата разведения войск будет отложена.

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