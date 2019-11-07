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Порошенко обвинил ополченцев Донбасса в обмане

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ополченцы у Станицы Луганской в Донбассе переоделись в гражданское и до сих пор с оружием находятся на боевых позициях. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, с моста в Станице Луганской, находящейся под контролем Украины, видны позиции ополченцев. Порошенко рассказал, что лично хотел удостовериться, прошло ли разведение войск только с украинской стороны. Поэтому он решил пообщаться с военными и местными жителями, которые якобы рассказали ему, что ополченцы маскируются под гражданских лиц.

«Моя устойчивая позиция — мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли», — добавил Порошенко. Экс-президент также считает, что мир в Донбассе может наступить только в том случае, если «российские войска уберутся с украинской земли и Украина возобновит контроль над границей».

Разведение сил и средств на очередном участке в зоне конфликта в Донбассе постоянно откладывается. Начать процесс в районе поселка Петровское планировалось 4 ноября, после отвода войск вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось ранее. Однако министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск на участке в Петровском будет пересмотрена.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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